Vacinação será retomada segunda-feira em Americana somente com agendamento

A campanha de vacinação contra o coronavírus (Covid-19) em Americana será retomada na segunda-feira (3). A Secretaria de Saúde abriu nesta sexta-feira (30) agendamento para aplicação da primeira dose em idosos com 63 anos ou mais da vacina e também da segunda dose em idosos com 68 anos ou mais.

As aplicações serão feitas em unidades básicas de saúde, de acordo com horários agendados no site: www.saudeamericana.com.br. A imunização ocorre de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h.

Profissionais de saúde poderão agendar segunda dose para semana que vem – Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

A prefeitura informou também que está aberta a agenda para os profissionais de saúde que precisam receber a segunda dose da vacina AstraZeneca, cuja aplicação será feita na segunda, apenas na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Vila Gallo.

Além disso, os profissionais da Educação que ainda não receberam a primeira dose, poderão fazer o agendamento para o mesmo dia e local.



No ato da vacinação, os profissionais da Educação precisam comprovar o vínculo com alguma instituição de ensino do município, além do comprovante QR Code, juntamente com CPF e RG, aponta a prefeitura.

A Secretaria de Saúde aplicou, nesta sexta-feira 1.373 doses da vacina, sendo 630 da primeira dose e 743 da segunda. Foram vacinados com a primeira dose 578 idosos com 63 anos ou mais e 52 profissionais de saúde.

Já a segunda dose foi aplicada em 414 idosos com 68 anos ou mais e 329 profissionais de saúde. Com a imunização desta sexta, Americana atingiu o 66.145 doses aplicadas, 41.625 da primeira e 24.520 da segunda dose.