Vacinação para idosos a partir dos 63 anos começa nesta quarta em Americana

Pessoas a partir dos 63 anos podem utilizar o drive-thru do portal de entrada na cidade; 2ª dose para idosos com 68 anos ou mais será aplicada no drive-thru da UBS Cillos

A partir de quarta-feira (28), a Prefeitura de Americana começa a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 63 anos de idade. Na mesma data a imunização da segunda dose de idosos com 68 anos ou mais será retomada.

População pode se vacinar no drive-thru ou em unidades de saúde – Foto: Gustavo Gomiero/Prefeitura de Americana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Para a primeira dose dos idosos de 63 anos ou mais, o drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte irá funcionar das 8h30 às 16h, com início da fila na Avenida da Saudade, no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Conforme a diminuição do fluxo de veículos, o início do percurso é alterado para os cruzamentos da Avenida Antônio Pinto Duarte, nos cruzamentos com a Avenida da Saúde e com a Rua São Vito.

Já para a segunda dose dos idosos de 68 anos ou mais, a imunização será no drive-thru em frente à UBS(Unidade Básica de Saúde) Cillos, das 8h30 às 16h.

Para quem optar pelo drive-thru é necessária a apresentação de um documento com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de segunda dose, é preciso também apresentar o cartão de vacinação, fornecido na primeira aplicação.

Tanto a primeira quanto a segunda dose também podem ser agendadas para aplicação em alguma unidade básica de saúde da cidade, aponta a Prefeitura. O site (www.saudeamericana.com.br) da Secretaria já disponibiliza as agendas desde as 16h desta segunda-feira.

MAIS VACINA

Nesta terça-feira (27), a Secretaria de Saúde irá retirar mais um lote contendo 4.520 doses de vacina contra a Covid-19. Serão 1.870 doses da Coronavac, para serem utilizadas na aplicação de segunda dose em 100% dos idosos com 68 anos ou mais, além de 2.650 doses da Astrazeneca, que serão utilizadas para vacinar idosos com 63 anos com a primeira dose.

Moradores procuraram o LIBERAL para relatar que não havia previsão de vacinação da segunda dose para a faixa etária. Eles disseram ter recebido a informação em postos de saúde da cidade. Em nota, a Prefeitura de Americana negou escassez de segundas doses e frisou que o lote ainda não está disponível porque ainda vai ser retirado, conforme citado acima.

A administrarão municipal diz que, atualmente, as segundas doses são suficientes para a demanda e que até o momento a Secretaria de Saúde não foi informada oficialmente pelo GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) – Campinas sobre atrasos de entregas dos imunizantes, “as quais têm sido cumpridas dentro do prazo previsto”.