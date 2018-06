Vacinação é medida importante contra a gripe

A gripe, infelizmente, tornou-se algo corriqueiro na vida de qualquer cidadão. Febres altas, dores de cabeça, dores no corpo, calafrios são alguns dos sintomas já conhecidos da enfermidade. A doença registra milhões de casos por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde, pela fácil adaptação do vírus.

Por ser uma doença de fácil contágio e relativamente comum, muitos não dão a devida atenção e consideram como um problema de saúde bem simples. Porém, casos mais graves podem gerar complicações que colocam a vida do paciente em risco. É importante, portanto, prevenir. Veja a gravidade das doenças provocadas pelos vírus:

Influenza A (H1N1 e H3N2): O vírus H1N1, Gripe A, ou gripe suína (como ficou popularmente conhecido), vitimou inúmeras pessoas infectadas. Em 2016, o número de mortes chegou em 1,9 mil, segundo o Ministério da Saúde. Números que evidenciam a gravidade das infecções.

Já o H3N2, também vírus do tipo A, infectou mais de 47 mil pessoas nos EUA, vitimando diversas delas, principalmente crianças e idosos. A versão do vírus que causou surto no país norte americano já chegou ao Brasil e, segundo o último informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, há casos de infecções causadas pelo H3N2, inclusive com mortes. Foto: Arquivo / O Liberal

Vale ressaltar que esse tipo de vírus é facilmente transmitido. Milhares de viajantes embarcam do Brasil para os EUA, e vice-versa, diariamente.

Influenza B (Brisbane e Victoria): Esse tipo de vírus possui a mesma gravidade da maioria dos vírus do tipo A, a diferença está nos hospedeiros. Essa infecção também pode trazer sérias complicações para as pessoas contaminadas.

Prevenção

Existem diversos cuidados para prevenir a contaminação com o vírus da gripe. Segundo Mirian Salvador Assunção, gerente do Laboratório Pasteur, “a vacinação é uma forma extremamente recomendada e eficaz”.

O vírus Influenza também se relaciona com uma série de complicações, como pneumonia e doenças cardíacas. Portanto, “ao tomar a vacina, você também previne problemas de saúde ainda mais graves”, complementa a profissional.

Ainda, segundo Mirian, “é importante ressaltar que apesar de a vacina ser bem segura, em casos de dúvidas, é recomendável consultar um médico para ter certeza se não há nenhuma contraindicação”.

Outros cuidados: evite contato com pessoas gripadas, jamais compartilhe objetos de uso pessoal e higienize as mãos com frequência.

