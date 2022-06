Vacinação da 4ª dose para 50 anos inicia nesta segunda-feira

Doses estarão disponíveis em todas as UBSs da cidade, das 8h30 às 14h; não é necessário agendamento

Pessoas com 50 anos ou mais e profissionais da saúde poderão se vacinar com a quarta dose da vacina contra a Covid-19, em Americana, a partir da próxima segunda-feira (6). A informação foi divulgada pela Vigilância Epidemiológica da cidade na tarde deste sábado.

As doses do imunizante vão estar disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 14h. Para tomar a vacina, não é necessário fazer agendamento.

A quarta dose só será entregue para as pessoas que tiverem cumprido o intervalo de quatro meses da terceira vacina — a informação pode ser verificada no cartão de vacinação. Cerca de 14,5 mil pessoas já se vacinaram com a quarta dose em Americana, segundo o vacinômetro da prefeitura.

A Vigilância Epidemiológica informa que, no ato da vacinação, os profissionais de saúde precisam apresentar documento que comprove a atuação na área.

O órgão esclarece ainda que a vacina está sendo oferecida a este público por eles lidarem diretamente com a saúde humana, em locais como hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios e ambulatórios.

Estatísticas. Até o momento, de acordo com informações da prefeitura, a cidade já aplicou 530.268 de doses da vacina contra a Covid-19, sendo que 93,1% das pessoas, acima dos 12 anos, já recebeu ao menos uma dose. e 90,8% está com a imunização completa.