Vacinação com 1ª dose segue em drive thru, enquanto 2ª dose será por agendamento

2ª dose para pessoas com 72 anos ou mais atingiu 68% de cobertura e segue ocorrendo só com agendamento

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em Americana continua nesta terça-feira (13) normalmente, para aqueles que irão tomar a primeira dose, voltada aos idosos com 67 anos ou mais, no drive-thru do portal da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte, além de agendamento pelo site da Secretaria de Saúde.

Já a segunda dose, para pessoas com 72 anos ou mais, atingiu 68% de cobertura nesta segunda-feira (12) e seguirá apenas por agendamento, assim como acontece no caso da primeira dose para profissionais da Educação.

A Secretaria de Saúde informou que, como o percentual de cobertura já atingiu um alto nível, a procura por este posto diminuiu e seguirá disponível apenas por meio de agendamento.

Nos próximos dias, a prefeitura aguarda a chegada de novo lote da segunda dose e ampliação desse público. Assim, o drive thru poderá ser retomado.