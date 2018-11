Vacina de meningite C permanece em falta em Americana

Três meses após o Ministério da Saúde prometer a “normalização” da distribuição, Americana segue com dificuldades para vacinar crianças e jovens contra a meningite meningocócica C. A prefeitura informa que vem recebendo, do Ministério da Saúde, menos doses do que necessário “há alguns meses”. O órgão federal culpa o fabricante pela situação.

A vacina faz parte da rotina do Calendário Nacional de Vacinação e deveria estar disponível durante todo o ano. A dose deve ser administrada aos 3 meses e aos 5 meses, com reforço aos 12 meses. Para crianças que não receberam o reforço aos 12 meses, a vacina poderá ser administrada até os 4 anos. Os adolescentes de 12 e 13 anos também devem ser vacinados, com dose única que serve também como reforço.

O editor de arte Fábio Natali tenta vacinar o filho, de três meses, há pelo menos quatro semanas. “Fui no postinho e informaram que não tinha. Desde então eu ligo sempre, questionando, e nunca tem”, afirmou. Foto: Arquivo / O Liberal

“O município já vem tendo problemas com o desabastecimento da vacina contra meningite há alguns meses. Na última retirada, feita em 9 de outubro deste ano, a Vigilância recebeu 390 doses, mas atualmente nenhuma Unidade Básica dispõe da vacina, cujo quantitativo tem sido repassado em volume menor que o esperado para suprir a demanda”, diz a nota encaminhada pela Secretaria municipal de Saúde de Americana.

Em julho, o Ministério da Saúde comunicou que o repasse aos estados das doses do imunizante seriam normalizados no mês seguinte. Ao LIBERAL, o órgão afirmou que, este mês, o número distribuído “atende à demanda encaminhada”.

“É importante resgatar que a distribuição da meningocócica C ficou reduzida durante alguns meses, devido a atrasos na entrega pelo laboratório produtor, a Funed (Fundação Ezequiel Dias). Em uma tentativa de manter as entregas em dia, o Ministério da Saúde realizou uma consulta à OPAS (Organização Pan-americana da Saúde) sobre a possibilidade de adquirir a vacina de um produtor internacional. Infelizmente não existe, no mundo, outro laboratório com capacidade de produção para atender a demanda do Brasil”, informou.

A Secretaria estadual de Saúde, responsável pela entrega dos lotes aos municípios também afirmou que a situação deve ser normalizada este mês.