Vacina contra catapora está em falta na rede pública e particular de Americana

Vigilância Epidemiológica do município aponta redução no envio de doses pelo Ministério da Saúde

A escassez de vacinas contra catapora, também conhecida como varicela, tem afetado tanto a rede pública quanto as clínicas particulares de saúde em Americana. Famílias afirmam que procuram o imunizante para crianças, mas que ele está em falta.

Segundo informações da Vigilância Epidemiológica do município, a redução no envio de doses pelo Ministério da Saúde desde setembro do ano passado tem sido o principal motivo da falta.

Vacina protege não só contra a varicela, mas também contra sarampo, caxumba e rubéola – Foto: Prefeitura de Bragança Paulista/Divulgação

Em fevereiro deste ano, Americana recebeu apenas 100 doses, distribuídas entre as unidades básicas de saúde, sem previsão para normalização do estoque, conforme nota divulgada pela prefeitura.

A situação não é exclusiva da rede pública. Pelo menos duas clínicas particulares na cidade também confirmaram a falta do imunizante.

Na Clínica Cincor, a expectativa é de que mais doses cheguem ainda neste mês, enquanto na Clínica Vacinar está sendo oferecido o tetraviral como alternativa à vacina contra catapora. O imunizante protege não só contra a varicela, mas também contra sarampo, caxumba e rubéola.

Infectologista e proprietária da clínica Vacinar, Ártemis Kílaris afirma que a falta da vacina pode provocar o surgimento de casos de catapora, principalmente nas crianças, que é a população alvo que deveria estar sendo vacinada.

O CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado de São Paulo informou que a demanda mensal estimada para a vacina contra catapora é de aproximadamente 270 mil doses, porém, o recebimento tem sido fracionado pelo Ministério da Saúde. Em fevereiro, foram entregues 32 mil doses do imunizante contra varicela e 80 mil doses do tetraviral, para distribuição aos municípios.

De acordo com o Ministério da Saúde, a interrupção na distribuição da vacina contra catapora ocorreu em março de 2023, após mudanças no método de produção determinadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Embora a distribuição tenha sido retomada em julho do mesmo ano, o período de suspensão afetou o cronograma de entrega do imunizante.

O ministério informou ainda que, além do fornecedor nacional, iniciou uma compra internacional emergencial para auxiliar no abastecimento do estoque e está aguardando a entrega dessas doses.

A catapora é uma doença infecciosa altamente contagiosa, causada pelo vírus Varicela-Zoster, que afeta principalmente crianças e se manifesta por meio de lesões na pele acompanhadas de coceira.