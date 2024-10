Vacina contra bronquiolite chega a clínicas particulares de Americana

As clínicas particulares de Americana começaram a oferecer a vacina contra a bronquiolite nesta semana. O imunizante, que é indicado para a prevenção da doença em bebês, começou a ser aplicado no Brasil na última semana. Em três clínicas procuradas pelo LIBERAL, os valores variam entre R$ 1.650 e R$ 1.800.

O imunizante é aplicado em dose única em gestantes de 24 a 36 semanas. Sendo uma das infecções no trato respiratório causadas pelo VSR (vírus sincial respiratório), a bronquiolite afeta as vias respiratórias inferiores de crianças, especialmente os bebês. O vírus pode causar sintomas leves, como um simples resfriado, mas em casos graves surgem complicações.

Nos bebês, a doença é mais comum por conta da imaturidade do sistema imunológico, assim como as vias aéreas pequenas, que também estão em desenvolvimento. Por conta disso, a condição pode se agravar rapidamente se não for tratada.

O imunizante que chegou ao mercado nesta semana é o Abrysvo, fabricado pela Pfizer, que teve autorização de registro aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em abril. A vacina é importante para prevenir não só a infecção, mas também possíveis sequelas deixadas nos bebês.

“É uma vacina que tem se tornado muito importante, porque neste ano tivemos um número elevado de crianças internadas com infecção pelo vírus sincial respiratório, que causa bronquiolite, levando a internações pela gravidade dos casos e que, muitas vezes, pode deixar sequelas pulmonares”, explicou a infectologista Ártemis Kílaris.

A Prefeitura de Americana não soube estimar a quantidade de casos. Segundo a administração, a doença não é de notificação compulsória, o que torna difícil o dimensionamento. Por fim, ainda destacou que os casos nem sempre são diagnosticados de forma isolada, podendo existir outros agravos respiratórios associados.

Adultos

A vacina também deve ser aplicada em idosos. Nessa parcela da população, o VSR pode causar infecções respiratórias graves. Por conta disso, o imunizante também está disponível em dose única para pessoas acima de 60 anos. Neste caso, além da Abrysvo, também está aprovada a vacina Arexvy, da farmacêutica GSK.

“O VSR pode provocar infecções respiratórias graves, como pneumonia, exacerbando condições crônicas como doenças cardíacas e pulmonares. Em pessoas idosas com o sistema imunológico enfraquecido, o VSR pode causar complicações que levam à hospitalização e, em casos severos, até ser fatal”, explicou Bianca Santana, técnica em enfermagem do Cincor Vacinas.