Imunizante está disponível para imunossuprimidos com 12 anos ou mais e para idosos

A Vigilância Epidemiológica de Americana começa a aplicar, nesta sexta-feira (8), a 2ª dose de reforço da vacina bivalente contra Covid-19 para imunossuprimidos com idade superior a 12 anos e pessoas com 60 anos ou mais, desde que tenham recebido a última dose há mais de seis meses.

Vacina bivalente está liberada para pessoas com 60 anos ou mais – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

As aplicações serão realizadas de segunda a sexta, das 8 às 15 horas, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A bivalente é uma atualização dos primeiros imunizantes desenvolvidos, oferecendo defesa contra a cepa original do coronavírus e subvariantes.

De acordo com a vigilância, a iniciativa, recomendada pelo Ministério da Saúde, tem a intenção de ampliar a proteção do público-alvo por conta da identificação de uma nova sublinhagem da variante ômicron no Brasil, responsável por surtos da doença em alguns Estados.

“É fundamental que as pessoas se conscientizem sobre a importância de concluírem seu esquema vacinal, seguindo sempre as recomendações das autoridades de saúde”, atentou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Conforme o LIBERAL noticiou nesta quinta (7), aproximadamente 140 mil pessoas de Americana sequer receberam a primeira dose da vacina bivalente, nove meses após o início das aplicações.

Segundo a médica infectologista Ártemis Kílaris, que atua no Hospital Unimed, a recusa em tomar o reforço é um dos fatores que contribuíram para o aumento nos casos de coronavírus nos últimos 40 dias.