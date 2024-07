Utransv interdita faixa para manutenção na alça de acesso do Viaduto Centenário

Viaduto Centenário, na região central de Americana – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) da Prefeitura de Americana, com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), vai interditar nesta quinta-feira (25), às 9h, uma faixa de rolamento do Viaduto Ministro Ralph Biasi (Centenário), para a realização de manutenção no asfalto da alça de acesso do sentido Centro.

O local será sinalizado pela Utransv e pela Gama, que vão monitorar a interdição, visando manter as condições de trânsito e preservar a segurança dos motoristas e pedestres. A previsão é que o serviço seja realizado em no máximo uma hora, com a retomada do fluxo de veículos depois disso.