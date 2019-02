Utransv faz melhorias no acesso à Avenida Cillos

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana está promovendo melhorias na Rua dos Antúrios, na esquina com a Avenida Cillos.

No local, está sendo executada obra de alargamento da via para melhorar o acesso aos motoristas e também o passeio público aos pedestres.

De acordo com a unidade, a passagem, que até então era estreita, está sendo melhorada com a abertura de aproximadamente 1,5 metro de ampliação. Também serão executadas obras de asfalto e calçada no local. Os serviços devem ser concluídos em duas semanas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.