UTI do HM de Americana fecha após três casos de superbactéria

A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, fechou após a confirmação de três casos da superbactéria KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase). A informação foi passada pelo vereador Dr. Daniel (PDT) durante sessão desta quinta-feira e confirmada pela prefeitura.

Em nota, a administração afirmou que o HM identificou três casos, sendo o último em 2 de dezembro. “Para evitar que houvesse uma contaminação maior da bactéria, comum em hospitais, foi tomada a iniciativa de fazer o bloqueio da UTI, impedindo a admissão de novos pacientes no espaço”, explicou a prefeitura.

A bactéria KPC pode ser encontrada em fezes, na água, no solo, em vegetais, cereais e frutas. A transmissão ocorre em ambiente hospitalar, através do contato com secreções do paciente infectado, desde que não sejam respeitadas normas básicas de desinfecção e higiene.

Conhecida como superbactéria, a KPC pode causar pneumonia, infecções sanguíneas, no trato urinário, em feridas cirúrgicas, enfermidades que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada, muitas vezes, mortal.

Ainda em nota, a administração afirmou que a equipe do HM já considera a situação controlada e a reabertura da UTI deve ocorrer nos próximos dias.

“Como medida de assistência, seguindo orientações e protocolos do SCIH [Serviço de Controle de Infecção Hospitalar], foi instituída uma nova unidade assistencial para os pacientes que necessitassem de cuidado intensivo”.