Usuários do Hospital São Lucas, em Americana, relatam demora e falta de informação

A longa espera por atendimento médico, frequente na rede pública de saúde, também tem afetado usuários do plano São Lucas, em Americana. Só neste mês de maio, o LIBERAL foi procurado por ao menos 15 pacientes reclamando de demora para passar por médicos, bem como para tomar medicação. Nos cinco primeiros meses do ano, o plano, hoje administrado pelo Grupo NotreDame, foi alvo de 30 queixas registradas na ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

A contadora Ana Carolina Leal, de 37 anos, esteve no Hospital São Lucas no começo desta semana para levar a filha de 19 anos que estava com febre, falta de ar e muita dor de cabeça. Ela disse que pegou a senha às 18h23. Às 20h15, deixou a unidade e buscou por atendimento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Pacientes aguardam para atendimento no Hospital São Lucas – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Está bem complicado lá. E não tinha nenhum responsável para dar uma satisfação, um esclarecimento. Fiz uma reclamação na ouvidoria. No Municipal, minha filha foi atendida e fez o teste de Covid em uma hora”, relatou.

Um vendedor de 42 anos, que acompanhou o pai em um atendimento médico no Hospital São Lucas nesta semana, contou que chegou na unidade às 15h50 e só foi atendido por volta das 22 horas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Meu pai tem 69 anos e o levei porque estava com dores no corpo e muita tosse. Ele passou pela triagem quase uma hora depois que chegamos no hospital. As horas foram passando e nada de chamarem. Próximo das 19h20, os médicos fecharam as portas do consultório e não chamaram mais”, contou.

De acordo com o vendedor, pacientes que aguardavam por atendimento desde as 14 horas começaram a reclamar. E na recepção, ninguém informava nada.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

“Descobrimos, então, que tinham trocado de turno e que o sistema, segundo uma médica, não estava funcionando e ela não poderia atender ou preencher o prontuário à mão, porque a direção do hospital não permitia”, explicou.

As consultas só teriam retornado próximo das 22 horas. “A médica falou que poderia ser dengue, mas como ela estava visivelmente abalada diante de tanto paciente, fiquei com dúvida quanto ao diagnóstico e no dia seguinte levei meu pai no Municipal. Deu positivo para Covid”.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

ORIENTAÇÃO

Segundo o advogado Cristiano de Oliveira Domingos, presidente da Comissão de Direito Médico da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em Americana, as operadoras devem garantir o atendimento imediato em caso de urgência e emergência.

Domingos afirma que os usuários que não são atendidos a contento devem buscar explicações junto aos planos de saúde através de contatos que tenham protocolos e reclamações na ouvidoria da operadora.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

Se não obtiver êxito, orienta, o usuário deve efetuar uma denúncia na ANS. “A agência garante que todas as denúncias sejam apuradas e o usuário com o número do protocolo consegue acompanhar o andamento de sua reclamação”.

A ANS afirma que as reclamações são automaticamente enviadas às operadoras responsáveis, que têm até cinco dias úteis para resolver o problema do beneficiário nos casos de não garantia da cobertura assistencial e até 10 dias úteis em casos de demandas não assistenciais. Se o problema não for resolvido, poderá ser aberto procedimento administrativo, que pode resultar na aplicação de multa em face da operadora.

HOSPITAL

Em nota, a diretoria do Hospital São Lucas de Americana informa que no início do mês foi feita a substituição do sistema de gestão informatizada da unidade para aumentar a qualidade e a segurança do atendimento.

A unidade de saúde esclareceu ainda que, para minimizar o impacto da mudança, começou, 60 dias antes, o treinamento das equipes e cadastros no sistema. No entanto, apesar de todas essas precauções e com a demanda elevada em função da sazonalidade do outono e da epidemia de dengue em curso na cidade, o hospital observou um aumento importante nas filas de atendimento.

“Estamos priorizando o atendimento dos casos mais graves e todos os gestores estão empenhados na normalização do atendimento o mais rápido possível”, conclui a nota.