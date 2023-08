Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que os problemas no local serão resolvidos

Usuários da Rodoviária de Americana estão reclamando da situação do banheiro masculino que não funcionaria no piso superior há pelo menos dois meses. Também relatam a quantidade de pombos no local. Uma denunciante ainda cobrou a falta de materiais de limpeza.

Usuários reclamam de problemas na rodoviária – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Nos fins de semana ocorrem mais situações constrangedoras, principalmente no sanitário do piso inferior, pois algumas pessoas usam para relacionamentos íntimos. Já aconteceu de entrar no local e precisei sair”, diz um usuário que pediu para ter a identidade preservada.

Outra denunciante, que também pediu anonimato, afirma que as fezes de pombos estão por toda parte.

“Nem sempre as funcionárias que atuam na limpeza conseguem manter tudo em ordem. Já aconteceu de passageiros se sujarem com as fezes. A gente sabe que os pombos transmitem doença, essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível. A rodoviária está muito abandonada, precisa receber mais cuidados, pois muitas pessoas passam por aqui”, desabafa.

RESPOSTA

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que o banheiro masculino apresentou um problema hidráulico e por isso está fechado para manutenção, e indicou o banheiro inferior da rodoviária.

Ainda conforme nota da pasta, os produtos de limpeza estão sendo repostos conforme a necessidade e não estão em falta.

Além disso, a secretaria ressaltou que já está em estudo a contratação de empresa especializada para resolver o problema dos pombos dentro da rodoviária, mas não informou a previsão.