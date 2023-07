Usuários de droga em residência no São Manoel preocupam moradores

Uma casa abandonada na Rua São Thiago, no São Manoel, em Americana, tem causado incômodo aos moradores. Desocupado há anos, o local tem sido utilizado para consumo de drogas e atraído ratos devido à falta de limpeza. Além disso, apresenta condições precárias de estrutura.

A reportagem do LIBERAL esteve no local na tarde desta quinta. O muro da casa está cedendo em direção à calçada e só não caiu porque existem duas vigas de madeira o segurando. No quintal, é possível ver o mato alto tomando conta e lixo espalhado.

Imóvel está desocupado há anos e também tem atraído ratos devido à falta de limpeza – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os moradores locais alegam que os usuários que frequentam a casa abandonada escondem drogas nas residências vizinhas e brigam entre si durante a noite. “Ficam escondendo drogas nas caixas de energia das casas, jogam em cima dos telhados quando veem a polícia e é uma gritaria a noite toda, ficam brigando entre eles. A rua virou uma cracolândia”, disse um homem que não quis ser identificado.

Além do incômodo, a segurança é motivo de preocupação para as pessoas da vizinhança, que temem pelas crianças da rua e evitam ficar sozinhas em casa. “Está cada vez pior. Saio para trabalhar cedo e minha esposa fica em casa, fico bem preocupado”, completou.

Procurada, a Prefeitura de Americana informou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos já notificou o proprietário para a limpeza do local. O município alegou que a Gama (Guarda Municipal de Americana) realiza trabalho permanente de rondas pelo local e já realizou apreensão de drogas. Moradores podem acionar a autarquia pelo telefone 153.

*Lucas Ardito, estagiário sob supervisão de Diego Juliani.