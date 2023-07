Uso do transporte ainda é 35% abaixo da fase pré-pandemia em Americana

A quantidade de passageiros que utilizaram o transporte público urbano de Americana em 2022 ainda foi menor em relação ao período pré-pandemia da Covid-19.

De acordo com dados do Informativo Socioeconômico lançado pela prefeitura no último dia 13, foram mais de 5,8 milhões de passageiros transportados no ano passado, e embora tenha sido constatado um aumento quando comparado a 2020 e 2021 (4,1 e 4,5 milhões, respectivamente), o número é 35% inferior a 2019, quando foram contabilizados 9,05 milhões.

Redução de passageiros resultou na queda de linhas e frotas em Americana – Foto: Marcelo Rocha_LIBERAL

O uso cada vez menor do transporte coletivo fez com que linhas e frotas fossem reduzidas. Em resposta ao LIBERAL, a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) informou que, em 2019, Americana tinha 34 linhas e 69 carros. Em 2023 são 26 linhas e 46 carros.

“A gestão do transporte público coletivo é dinâmica, atendendo à demanda da população. A redução de passageiros resultou na diminuição dos carros em circulação, mantendo a viabilidade do serviço. A prefeitura fiscaliza para que seja oferecido um serviço de qualidade, possibilitando que a população utilize sempre que necessário”, justificou a Utransv.

O engenheiro civil e ex-secretário de Transportes de Americana, João Batista Biagioni, explica que a queda na quantidade de passageiros no transporte público é uma tendência desde 2008. Entre os principais motivos está a facilidade para conseguir financiar ou comprar veículos.

“Ficou muito barato para comprar um carro e uma motocicleta, mas as pessoas se esquecem que têm outros custos: manutenção, combustível, impostos, seguro. Elas pensam muito na comodidade. No ir e vir quando quiser, de não precisar ficar no ponto de ônibus. E em uma cidade economicamente forte como Americana, isso pesa”, apontou.

“É fundamental fomentar o uso do transporte público. A cada ônibus que você consegue fazer circular, como geralmente eles têm mais de 50 lugares, então são 50 carros ou motos a menos nas ruas. O transporte como um todo melhora, então é preciso ter incentivo”, completou.

A Utransv destacou que tem implementado melhorias na frota do transporte público. Segundo a pasta, foram comprados 20 ônibus com quilometragem zerada, equipados com ar-condicionado, poltrona conforto, GPS, USB e Wi-Fi gratuito, bem como acessibilidade para pessoas com deficiência. Também foi citada a manutenção da tarifa de R$ 4,70 desde dezembro de 2019.

Por outro lado, a unidade não tem previsão para aumentar as linhas e a frota, já que, “no momento, não é possível prever se teremos aumento no número de usuários”.