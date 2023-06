Uso do Pix já chega a quase um terço das transações

Dono de restaurante, Alessandro percebe preferência - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Relatório divulgado neste mês pelo BC (Banco Central), sobre os meios de pagamentos nacionais, revela que em apenas dois anos e meio, o Pix conquistou o gosto e os bolsos dos brasileiros. Criado em novembro de 2020, a ferramenta digital tem sido cada vez mais utilizada, tanto que, no ano passado, representou 29% de todas as transações registradas no País, ante 16% do total de 2021.

De acordo com o estudo realizado pelo Banco Central, intitulado como “Evolução de Meios Digitais para a Realização de Transações de Pagamento no Brasil”, em 2019 os saques de dinheiro em caixas eletrônicos e agências somaram R$ 3 trilhões. Em 2020, o total caiu para R$ 2,5 trilhões e para R$ 2,1 trilhões, em 2021 e 2022.

Em 2020, as transações por meio do Pix somaram R$ 180 milhões. No ano seguinte, R$ 9,43 bilhões, e em 2022, R$ 24,05 bilhões. Em Americana, o proprietário do restaurante Beppo, Giovanni Stival Panfilio, diz que o pagamento por Pix tem crescido consideravelmente há cerca de um ano, principalmente nas compras pelo delivery. “Os cartões [crédito e débito] ainda respondem pelo maior volume dos pagamentos, o dinheiro cada vez menos e o Pix só cresce”, comenta.

Nos restaurantes Tijuca e Cheiro Verde Gourmet, também em Americana, a maioria das refeições ainda é paga com cartões, mas o Pix vem conquistando cada vez mais espaço, afirma Alessandro Collangeli, proprietário dos estabelecimentos. “O uso tem aumentado sim até por nós quando compramos em atacados. Tenho optado por pagar em Pix pela agilidade e segurança”.

Segundo o estudo, em relação ao valor médio das operações “há uso preponderante do Pix e dos cartões (especialmente o pré-pago) nas transações de valor mais baixo, indicando seu papel importante na inclusão financeira, deixando as transferências tradicionais como principais opções para transações corporativas, de valores substancialmente mais altos”.

CEO da rede de supermercados São Vicente, com lojas em Americana e região, Evandro Furtado diz que o Pix ganhou escala considerável nos últimos anos, principalmente em pagamentos de serviços com valor agregado baixo.

“No varejo de vendas de produtos com tíquete maior, o crescimento é relevante, quase três vezes mais do que no ano passado, porém ainda muito tímido quando comparado com a participação de outras formas de pagamento, como dinheiro e cartão de débitos”, conclui.