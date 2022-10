Uso de redes sociais depende de regras e acordos para evitar excessos e riscos

As redes sociais estão inseridas em nossa dinâmica social, seja para passar o tempo de maneira solitária ou até em grupo, e isso pode ser conferido até mesmo pelo comportamento das pessoas nos espaços públicos. O excesso dos aplicativos não é algo raro de se identificar e fica evidente em situações como o uso simultâneo a outras ações, como assistir televisão, se alimentar ou interagir.

Entretanto, as crianças e adolescentes que utilizam excessivamente as redes sociais costumam sentir as consequências disso, segundo o psicólogo clínico Lucas dos Reis Rebeschini, que atende presencialmente em Americana e on-line. “Podem desenvolver sintomas como ansiedade, oscilações bruscas de humor, alterações na alimentação e sono, dificuldade de sociabilidade, perda de foco, dentre tantos outros”, apontou.

Para minimizar os riscos de dependência, desinteresse por atividades cotidianas e prejuízos no desenvolvimento social, emocional e motor, o psicólogo aponta a necessidade de regras e acordos para um uso saudável das redes sociais nos mais diversos contextos – educacional, hobbies, socialização e diversão.

O profissional lembra que, com as aulas remotas no período mais grave da pandemia da Covid-19, nos últimos dois anos, profissionais da educação e alunos reinventaram-se, e em muitos momentos materiais didáticos, exercícios, trabalhos, aulas e até mesmo a interação social se restringiram as redes sociais, sites e aplicativos. Porém, mesmo com o viés educacional, os instrumentos on-line favorecem o desvio de foco com acesso a temáticas aleatórias, o que tende a prejudicar a atenção em geral e o cumprimento de prazos.

“O diálogo é o passo inicial, e mais essencial, para a maior compreensão das crianças em relação as redes sociais, em conjunto com regras para a utilização, que são necessárias”, afirma Lucas. “Busque um momento adequado e amigável, reduzindo a chance de conflitos, utilize vocabulário e situações presentes na realidade da criança ou adolescente e explore a compreensão das motivações para utilização das redes sociais por parte dela”, completa.

Se o que está em jogo é a abertura de uma conta em rede social, vale lembrar que as plataformas possuem uma indicação de idade mínima para tal. No Instagram e no TikTok a idade mínima recomendada é 13 anos; na primeira rede, perfis de adolescentes com até 16 anos são privados – medida tomada no ano passado. Porém, além da idade, é necessário que se analise a maturidade da criança ou adolescente.

O psicólogo recomenda a limitação do tempo de uso dos aplicativos. “Reservar momentos de interação que não sejam compartilhados com as telas, envolvendo atividade física, jogos de tabuleiros, contação de histórias e atividades que aproximem e realcem a interação sem ‘muros digitais’”, orienta.