Uso de ônibus urbano em Americana cai pela metade durante a pandemia

O Terminal Urbano de Americana, na noite da última sexta-feira; movimento é menor - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O número de passageiros do transporte coletivo urbano de Americana caiu pela metade na pandemia, segundo estatísticas da Utransv (Unidade de Trânsito e Sistema Viário), da prefeitura, publicadas no Informativo Socioeconômico do município.

Em 2019, de acordo com os dados divulgados pela administração municipal, os ônibus foram usados 9 milhões de vezes. Já no ano passado, houve 4,5 milhões de utilizações.

Marco Chedid, proprietário da Sancetur, empresa que opera o serviço por meio da Sou Americana, prevê uma redução ainda maior neste ano, para 3,6 milhões a 4 milhões. “Antes da pandemia, carregavam 35 mil pessoas por dia. Hoje, está carregando 20 mil. Reflexo da pandemia”, destaca.

Segundo ele, esse cenário exige adequações na logística do transporte coletivo. “Menos passageiro, mais desequilíbrio econômico. Precisa adequar a linha, o horário, tudo, para atender a população. Isso quem tem de fazer é a prefeitura”, diz.

O empresário ressalta, porém, que essa adequação precisa ser feita com cuidado. “Precisa adequar a frota para reduzir custo, mas não pode reduzir de uma forma que prejudique o atendimento. Tem um limite aí”, afirma.

Por meio de nota, a prefeitura informou que eventuais mudanças no serviço dependem de um novo Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que está em desenvolvimento.

“A finalização dos documentos que irão compor a lei e sua posterior aprovação são essenciais para que o poder público consiga remodelar a transporte coletivo de maneira que atenda de satisfatoriamente a população”, comunicou.

BRASIL. Essa diminuição de passageiros, no entanto, é uma realidade vista em todo o País, conforme o Anuário NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) 2021-2022, divulgado na última terça.

O documento aponta que, na comparação entre 2019 e 2021, houve uma queda de 32,6% na demanda. Isso equivale a uma redução de 10,8 milhões de viagens realizadas por passageiros pagantes por dia. Ainda de acordo com o estudo, os impactos das medidas de distanciamento social são observados até hoje.

CONTEXTO. Além dessa situação motivada pela pandemia, o especialista em trânsito Creso de Franco Peixoto, professor da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, cita a existência de uma política que incentiva a compra de carros.

“Infelizmente, há aqueles que defenderam, e alguns até defendem de uma forma política, que se compre carro. Afinal das contas, para alguns, o sucesso é andar sozinho de carro. E a Europa desenvolvida, os países do primeiro bloco, grande parte deles, sabem que esse modelo está esgotado”, diz.

Segundo ele, a saturação no trânsito dos municípios só tende a piorar com essa redução no número de passageiros de transporte coletivo.

Creso acredita, porém, que esse cenário pode se inverter. “As mudanças vão ter de ocorrer, mas vai ter de ser na base da força, força no sentido de que se esgotam os espaços e nós não vamos ter solução para andar a não ser que nós usemos o transporte público”, afirma.