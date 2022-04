Uso de celular ao volante representa 32% das multas da PM em Americana

Infração corresponde a 3.046 das 9.334 autuações aplicadas no ano passado, de acordo com dados fornecidos pelo Detran

Uso de celular ao volante aumenta em 400% o risco de acidentes - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Das 9.334 multas de trânsito aplicadas pela Polícia Militar no ano passado, em Americana, 32% delas foram motivadas pelo uso de celular ao volante. Segundo levantamento feito pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito) a pedido do LIBERAL, o número de autuações por dirigir manuseando aparelho telefônico, em 2021, foi 3.046.

Além de gerar multa, o uso de celular ao volante aumenta em 400% o risco de acidentes, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). “O motorista não tem a dirigibilidade de uma forma total. Se de repente, depara-se com uma criança na frente, além de brecar, tem de desviar, e com uma mão só não consegue”, afirma João Batista Biagioni, ex-secretário de Transportes e Sistema Viário de Americana.

Em 2020, a mesma infração representou 22% do total de multas aplicadas naquele ano: 9.957. Entre 2020 e 2021, houve uma alta de 37% na quantidade de autuações por dirigir manuseando celular.

Classificada como infração gravíssima pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a multa por uso de celular ao volante é de R$ 293,47, além de sete pontos anotados na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A multa pode ainda ser combinada com outro tipo de infração, a de condução de veículo sem as duas mãos ao volante , com valor de R$ 130,16 e que rende mais cinco pontos na carteira.

Segundo pesquisa feita pelo Cesvi (Centro de Experimentação e Segurança Viária), abrir o Facebook conduzindo um veículo a 50 km/h é o mesmo que deixar o carro andando sozinho por uma extensão de 12 automóveis enfileirados.

O estudo também faz uma comparação se o condutor carregar o feed do Instagram. Conduzindo um carro a uma velocidade de 50 km/h, é o mesmo que andar em uma extensão de duas carretas enfileiradas, também de olhos fechados.

“É preciso que os motoristas entendam que, assim como a bebida alcoólica, o telefone móvel não combina com direção. Muitas vezes, o simples gesto de deixar de atender uma ligação no celular ao dirigir pode salvar uma vida. Um trânsito mais seguro depende do engajamento de todos”, enfatiza Ernesto Mascellani Neto, diretor-presidente do Detran-SP.