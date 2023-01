Usina Ester entra com ação para reintegração de área ocupada em Americana

Famílias do acampamento Roseli Nunes foram para novo espaço no último domingo

A Usina Ester entrou com uma ação na Justiça, nesta segunda-feira, para reintegração de posse de uma nova área ocupada por famílias do Acampamento Roseli Nunes, na madrugada do último domingo, no Pós-Represa, em Americana. O juiz Marcio Roberto Alexandre determinou que o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) se manifeste com urgência sobre o caso.

No entanto, a usina avalia que a reintegração precisa ocorrer antes mesmo do posicionamento do MP, pois cada vez mais barracos são montados no local. “Infelizmente em casos como esse, com o passar do tempo, mais difícil se torna a reintegração”, dizem os advogados da empresa no processo.

Barracas começaram a ser montadas na área do Pós-Represa – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A prefeitura informou, por meio de nota, que enviará representantes aos acampamentos nos próximos dias. “As secretarias de Habitação e de Meio Ambiente da prefeitura irão ao local com fiscais e técnicos para fazer um levantamento da situação”, comunicou.

Conforme o LIBERAL noticiou no último domingo, a ocupação ocorreu após fortes chuvas atingirem barracos e deixarem famílias desabrigadas no Roseli Nunes. A ideia do movimento é obter um espaço maior.

“As pessoas estão morando em lugares de três metros por três. Então, não está cabendo a cama, está molhando tudo. Aí não tem como”, disse o produtor rural Jânio Carneiro de Oliveira, de 60 anos.

Na ação, a Usina Ester aponta que tem a posse da área, conhecida como “Fazenda Salto Grande, Jacutinga ou Scursoni”, desde 1989, por meio de contrato de arrendamento rural. O acordo atual vale até 2034. A empresa diz, ainda, que utiliza o terreno para plantio de cana-de-açúcar.

Além do processo judicial, a usina registrou um boletim de ocorrência sobre a ocupação no domingo.

Famílias colocaram as bandeiras do Acampamento Roseli Nunes – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Um diretor da Facesp (Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo) representou o acampamento durante a ocupação. Porém, a reportagem não conseguiu contato com a entidade.

As dificuldades vividas pelo Roseli Nunes em razão das chuvas repercutiram nesta segunda na câmara, onde a vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento no qual questiona a prefeitura sobre o atendimento às famílias que moram no local.