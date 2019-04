Usando tornozeleira eletrônica, homem furta farmácia e é preso

Um rapaz de 23 anos foi preso em flagrante no fim da tarde desta sexta-feira, no São Vito, em Americana, acusado de furtar uma farmácia na Avenida Paschoal Ardito. O suspeito, que cumpre pena em regime semiaberto (também por furto), usava uma tornozeleira eletrônica no momento do crime. Segundo a PM (Polícia Militar), ele resistiu à prisão.

No regime semiaberto, os detentos podem sair de dia para trabalhar. A tornozeleira pode ser usada para monitorá-los. O acusado mora no Jardim Brasil, em Americana e, segundo informações do processo resultante de sua prisão anterior, cumpre pena em Sorocaba. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os policiais informaram que precisaram usar “força moderada” para contê-lo. Ferido, o homem foi levado ao HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi e depois para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi autuado em flagrante.

De acordo com a gerente da farmácia, a loja estava muito cheia quando o suspeito entrou. Ele pegou produtos como sabonetes líquidos e lenços, quando passava perto da área de pagamento, se arremessou por cima do freezer horizontal que veda a entrada para a área dos caixas e apanhou R$ 100 da gaveta.

Em seguida o rapaz fugiu e foi seguido pela gerente. Policiais o pegaram praticamente na esquina, conta a funcionária. Na loja, ele não ameaçou ninguém. “Ele tava agressivo no local onde foi detido, mas na farmácia não”, contou a gerente, que acha que o suspeito estava drogado.

Em 2017, o rapaz foi preso acusado de furtar uma caixa de ferramentas em Limeira. Na ocasião, os policiais também afirmaram que ele ficou agressivo no momento da prisão, deu joelhadas no próprio rosto (os policiais acreditam que era para simular agressão) e cabeçadas no vidro da viatura.

O suspeito foi encaminhado para a Cadeia de Sumaré e passaria por audiência de custódia no Fórum de Americana neste sábado (no dia seguinte à detenção, o preso sempre tem de passar por um juiz que analisa o caso). A reportagem ligou para o Fórum, mas a funcionária da portaria disse que não havia mais ninguém no local.