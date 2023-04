UPA São José tem 210 atendimentos por dia, em média

No total, 1.687 pacientes foram atendidos nos oito primeiros dias de operação da unidade

Reaberta à população em 26 de março, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, teve uma média de 210 atendimentos por dia até o último domingo, conforme dados da prefeitura.

No total, 1.687 pacientes foram atendidos nos oito primeiros dias de operação da unidade, que funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia. O pico foi no dia 27, uma segunda-feira, com 262 atendimentos.

“Superou as nossas expectativas. O Ministério da Saúde traz que uma UPA porte 2, como a nossa, tem de atender em torno de 200 pacientes por dia”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, ao LIBERAL.

Ele também destacou que nesse período a UPA funcionou sem intercorrências e sem ausências na escala. “Ajustes de trabalho sempre vão acontecer. Mas quero dizer a todos que, enquanto secretário municipal de Saúde, estou muito satisfeito. Foi uma primeira semana bem exitosa”, disse.

A assistência prestada à população é operacionalizada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) contratada pela prefeitura e também responsável pela gestão compartilhada do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia).

A unidade opera com equipe multidisciplinar, constituída por clínico geral, emergencista e pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, técnicos de radiologia e equipe administrativa.

PREVISÕES. Segundo a gestão da UPA, a previsão é que o local realize em torno de 160 mil atendimentos por ano, entre procedimentos médicos e de enfermagem. A prefeitura também estima a realização de 4 mil exames mensais, o que inclui os bioquímicos, eletrocardiogramas e de raio X.

O prédio, que não funcionava como UPA desde 2017, passou por reforma completa antes de sua reabertura, com investimento de R$ 2,2 milhões.

Até o fim de 2024, o governo Chico Sardelli (PV) também planeja a instalação de outras duas unidades 24 horas no município, nas regiões do Parque Gramado e da Praia Azul.