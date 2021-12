UPA São José será reaberta no primeiro semestre de 2022 com atendimento 24h

Médicos e enfermeiros serão contratados via processo seletivo por meio do Cismetro; unidade está fechada desde 2017

A Prefeitura de Americana pretende reabrir a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Avenida Cillos, no bairro São José, no primeiro semestre de 2022. A informação consta em resposta a um requerimento protocolado pela vereadora Professora Juliana (PT).

A UPA foi inaugurada em 2015, mas acabou fechada em 2017 por conta de dificuldades financeiras enfrentadas pela administração municipal. Para a vereadora, a reabertura é importante para desafogar o atendimento, atualmente, concentrado no Hospital Municipal e na UPA do bairro Antônio Zanaga.

Custo estimado para funcionamento da unidade é de R$ 1 milhão por mês – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A expectativa da Secretaria de Saúde é que a UPA da Cillos realize, em média, 250 atendimentos por dia. O custo estimado para funcionamento da unidade ultrapassa R$ 1 milhão mensal.

Para reabertura, serão necessários a contratação de três médicos para o período diurno, dois para o noturno, dez enfermeiros, 15 técnicos de enfermagem, um médico e um enfermeiro responsável técnico, seis recepcionistas e seis equipes de apoio – serviços gerais.

Segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, as contratações dos profissionais serão via processo seletivo realizado por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas).

O consórcio é um mecanismo que oferece um rol de serviços focados principalmente na atenção básica e na atenção especializada com consultas e exames. Por meio dele, Americana pretende ampliar a oferta de atendimento na área de saúde para reduzir as filas de espera para exames, consultas e cirurgias.

“Diante do estado de calamidade pública declarada pela pandemia da Covid-19, qualquer estudo voltado para a contratação de recursos humanos via concurso público se torna prejudicado. O processo seletivo trata-se de modalidade de contratação temporária, regulado pela Constituição Federal”, justificou o secretário.

O prédio destinado para abrigar a UPA necessita de reparos estruturais. A secretaria de Saúde, no entanto, afirma em resposta ao requerimento, que ainda não dispõe de parecer técnico final sobre as obras para saber se faltam serviços de infraestrutura a serem realizados, mas diz que pretende fazê-lo com a maior brevidade possível.