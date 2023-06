UPA São José ajuda a reduzir procura no HM, mas gera nova demanda

Pronto atendimento foi inaugurado pela prefeitura em março - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Inaugurada pela Prefeitura de Americana em março, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida Cillos, ajudou a reduzir a procura por atendimento no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, mas criou uma nova demanda.

O cenário foi citado pela diretora superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Godoy, nesta terça-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

“Imagina-se que, abrindo um novo serviço, você vai dividir os atendimentos que você tem. Mas, na prática, não é isso que acontece. Você cria novos usuários”, comentou.

Segundo ela, pessoas que não costumavam ir até o PS (Pronto-Socorro) do HM, hoje, recorrem à UPA, por questão de comodidade.

“Deu uma acalmada nos números do hospital, mas não reduziu drasticamente, porque, na verdade, faltava mais um PS. Então, muitas pessoas que, às vezes, deixavam de ir ao pronto atendimento por uma questão de falar ‘vai demorar’ ou ‘está longe de mim’, por uma questão de acesso, hoje procuram a UPA São José”, disse.

A unidade do São José, que funciona 24 horas por dia, faz parte de um plano de descentralização do atendimento de urgência e emergência. Um dos objetivos é desafogar o HM, que atrai a maior parte da demanda.

“Reduziu um pouco, mas não podemos dizer que migraram totalmente, na íntegra. Não pode dizer que o quantitativo atendido na UPA saiu do hospital”, afirmou Lilian.

Conforme o LIBERAL noticiou, o governo Chico Sardelli (PV), cujo mandato termina ao final de 2024, também planeja abrir outras duas UPAs 24h na cidade: uma na região do Parque Gramado e a outra na Praia Azul.

A unidade do Gramado já consta nas diretrizes orçamentárias para o próximo ano. Lilian acredita que essa UPA também vai gerar “pouco impacto” na demanda do HM, pois deve atrair moradores que, por conta da distância, mesmo precisando de atendimento, não se deslocavam até o hospital.

“Quando estiver do ladinho da casa dele, ele [o paciente] vai usar mais. Então, você vai gerar um número sem diminuir o que já existe”.