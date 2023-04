UPA Gramado é incluída nas diretrizes orçamentárias para 2024

Proposta da LDO foi apresentada pela prefeitura nesta quarta - Foto: Rodrigo Alonso / Liberal

A Prefeitura de Americana prevê para 2024 a inauguração de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas no Parque Gramado. O investimento está previsto na proposta da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o próximo ano, apresentadas pela administração nesta quarta-feira, no Paço Municipal.

A entrega dessa UPA faz parte de um plano do governo Chico Sardelli (PV) de ter quatro unidades de atendimento 24 horas na cidade, além do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi. Atualmente, há uma no Zanaga e outra no São José, na Avenida Cillos.

A UPA do Parque Gramado seria a terceira. A ideia é construir um novo prédio para a instalação da unidade. O Executivo também quer um posto 24 horas na região da Praia Azul.

A instalação e manutenção da UPA Gramado estão dentro de um orçamento estimado em R$ 325,3 milhões para 2024 na Secretaria da Saúde. Neste ano, a pasta tem um orçamento fixado em R$ 253,2 milhões.

Trata-se do setor com maior investimento no governo Chico Sardelli (PV). “É uma necessidade premente de toda a população e uma prioridade do governo Chico Sardelli”, disse o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

Segundo ele, o valor previsto para o próximo ano na Saúde também inclui a revitalização de “áreas estratégicas” do HM, informatização da rede municipal e ampliação do combate às arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, bem como a manutenção de investimentos já realizados.

No total, a proposta da LDO estima um orçamento de R$ 1,37 bilhão para o 2024, 9,29% a mais do que o valor fixado para este ano – a receita para 2023 foi estimada em R$ 1,25 bilhão.

“O objetivo principal é sempre manter o equilíbrio das contas, ter uma segurança de que as ações serão executadas e que nós temos capacidade financeira para isso”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

As diretrizes orçamentárias ainda dependem de aprovação da câmara. A LDO norteia a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual), que estabelece o orçamento do Executivo para o ano seguinte.