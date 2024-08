Inaugurada no dia 3 de julho, a nova UPA 24h Dona Rosa, na região do Parque Gramado, em Americana, completou um mês de funcionamento no último domingo (4).

De acordo com a prefeitura, entre os dias 4 e 31 de julho foram realizados 3.935 atendimentos e a previsão é de que, no decorrer dos próximos meses, a nova unidade tenha uma média mensal de 6 mil atendimentos.

Prefeito Chico Sardelli (PL) e o vice Odir Demarchi (PSD) durante visita ao espaço de saúde

“Ter atendimento de urgência e emergência perto de casa pode salvar vidas”, destacou o prefeito Chico Sardelli (PL). “Nosso compromisso era descentralizar a Saúde e isso agora é realidade com as duas novas UPAS que entregamos”, completou.

Dos atendimentos realizados no primeiro mês, 3.397 foram consultas com médico clínico, 518 com médico pediatra e 20 atendimentos de emergência.

Já com relação aos procedimentos, foram 661 exames de raios x, 2.037 exames laboratoriais e 12.807 procedimentos gerais de enfermagem.

A UPA 24h Dona Rosa conta com clínico geral e pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e profissionais da área administrativa. O funcionamento é realizado 24 horas em todos os dias da semana.

VALOR

O investimento total na unidade foi de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 1,8 milhão referentes à infraestrutura e R$ 847,9 mil destinados aos mobiliários e equipamentos.

De acordo com a administração, a UPA Dona Rosa atende uma população estimada em 42 mil pessoas dos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz.

Com a nova UPA, Americana ampliou a rede de urgência e emergência e passou a contar com três unidades de saúde dessa modalidade.

O município também conta com o pronto atendimento do Zanaga (PA Zanaga) e com a UPA São José, na região da Cidade Jardim, além do atendimento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

A UPA 24h Dona Rosa é administrada pela OS (organização social) Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria de Saúde.