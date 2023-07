UPA deverá ocupar área da UBS Dona Rosa, na região do Pq. Gramado

UBS passou por reforma e foi reinaugurada em dezembro de 2022 - Foto: Amauri de Souza - Prefeitura de Americana

A próxima UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24h a ser instalada em Americana deverá ocupar a mesma área da UBS (Unidade Básica de Saúde) Dona Rosa, na região do Parque Gramado, conforme a prefeitura informou nesta sexta-feira ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A exemplo da UPA São José, a futura unidade será administrada por uma OS (Organização Social), ainda a ser definida por meio de chamamento público. A Secretaria de Saúde tornou pública nesta semana, por meio do Diário Oficial, a intenção de firmar parceria com uma OS.

A prefeitura ainda não definiu se a UPA tomará o lugar da UBS Dona Rosa ou se as duas unidades vão dividir o terreno.

“Como o caso ainda está em fase de processo administrativo, os detalhes estão sendo finalizados”, comunicou o Executivo ao ser questionado pela reportagem se a UBS Dona Rosa deixará de existir. O local passou por reforma no ano passado e foi reinaugurado pelo prefeito Chico Sardelli (PV) em dezembro.

A nova unidade, por sua vez, se chamará UPA Dona Rosa, segundo a publicação no Diário Oficial. O local vai atender toda a demanda da região dos bairros Parque Gramado, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, São Jerônimo, Mário Covas, Jardim da Balsa 1 e 2, entre outros.

No ano passado, a Secretaria de Saúde chegou a dizer que o plano era transformar as UBSs Parque Gramado ou Dona Rosa em UPA. Porém, o planejamento mudou no meio do caminho.

Em março, a pasta comunicou que procurava outro terreno para a construção da UPA. Afirmou, na ocasião, que “trabalha com a perspectiva de ampliar os serviços da assistência geral e não substituir um pelo outro”. Agora, o plano volta a envolver a área da UBS Dona Rosa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A UPA Dona Rosa faz parte do plano da prefeitura de ter quatro unidades 24h na cidade, além do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Atualmente, há o PA (Pronto Atendimento) Zanaga e a UPA São José, inaugurada em janeiro e gerida pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

A administração avalia positivamente a gestão da UPA São José e quer implementar o mesmo modelo na futura unidade Dona Rosa.

“Esse modelo se mostrou eficiente, tendo a qualidade do atendimento atestada e elogiada pelos usuários. Além disso, esse formato permite maior agilidade e facilidade para a implantação de todos os processos de trabalho, nos âmbitos administrativo, técnico e gerencial”, apontou.