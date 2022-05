UPA Cillos só será aberta após contratação de OS, diz secretário

Unidade vai funcionar 24 horas por dia e deve retomar atendimento no segundo semestre deste ano, segundo Danilo

Entidade deverá providenciar a equipe que vai trabalhar no local - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A Secretaria de Saúde de Americana só vai abrir UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos após a contratação da OS (Organização Social) que administrará a unidade. A informação foi revelada secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Eu preciso de equipe, eu preciso de recursos humanos. Então, a própria Organização Social vencedora vai providenciar a contratação desse RH”, disse o secretário na última quarta-feira, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Segundo ele, a ideia é que a UPA volte a atender a população no segundo semestre deste ano. “Estamos trabalhando a todo vapor para que isso aconteça”, afirmou.

O local funcionará 24 horas por dia. Até o fim do mandato, o governo Chico Sardelli (PV) também quer implantar outras unidades com esse modelo de atendimento, nas regiões do Parque Gramado e da Praia Azul. A prefeitura pretende inaugurar uma em 2023 e outra em 2024, mas ainda não definiu qual será a ordem.

“A partir do momento que nós entregarmos essa UPA [Cillos], nós já vamos começar o planejamento para, no próximo ano, já entregarmos outra unidade 24 horas, conforme o prefeito quer”, declarou Danilo.

Além da UPA, a OS também vai gerir o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia). A entidade será contratada por meio de chamamento público, cuja abertura ainda depende de um aval da Secretaria de Negócios Jurídicos.