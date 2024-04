Univesp prorroga inscrições para vestibular até sexta-feira; veja os cursos oferecidos

As inscrições para o vestibular anual da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (12), no site da instituição.

São 513 vagas ofertadas na região, em nove cursos diferentes de ensino superior, totalmente gratuitos, em plataforma online e com polos presenciais para infraestrutura e apoio. O custo da inscrição é de R$ 52.

Os polos de Americana, Santa Bárbara e Sumaré contam com 135 vagas cada. Já em Hortolândia são 108 vagas disponíveis.

São oferecidos os cursos de letras, matemática e pedagogia (eixo de licenciatura); ciência de dados, engenharia de computação e tecnologia da informação (eixo de computação); administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais (eixo de negócios e produção).

As inscrições devem ser feitas pelo portal vestibular.univesp.br. A prova objetiva inclui uma redação e será aplicada no dia 26 de maio – os locais de exames serão divulgados no dia 21 de maio, a partir das 15 horas.

A publicação oficial do resultado e a primeira chamada serão em 25 de junho, enquanto o início das aulas está previsto para o final de julho de 2024.

No ambiente virtual de aprendizagem, os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, assistem a videoaulas, acessam materiais didáticos e tiram dúvidas com facilitadores. Já nos polos encontram computadores, impressoras e acesso à internet, para atividades como provas e discussões em grupo, além de serviços de secretaria acadêmica.

Neste ano, a Univesp também viabilizou 2.610 vagas para o Provão Paulista, aplicado pela Secretaria da Educação – os aprovados também ingressam em julho.

