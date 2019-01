Univesp não fará vestibular em janeiro

A Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) não vai fazer vestibular neste início de ano, segundo um comunicado recebido pelo polo de Americana. A intenção, informa o texto, é fazer processo seletivo no meio do ano. Na cidade, há 149 estudantes matriculados. A Univesp é uma faculdade de ensino superior com aulas à distância e presenciais mantida pelo governo do Estado.

A coordenadora do polo local, Evelene Ponce Medina, que também é secretária de Educação de Americana, recebeu um comunicado da direção da Univesp informando que em função da mudança de governo, não haveria vestibular no começo do ano e que a nova gestão decidiu reorganizar os polos, o atendimento e as contratações.

A Univesp foi anunciada no final de 2017 em Americana, e seu primeiro vestibular foi realizado no início do ano passado. De acordo com a assessoria de imprensa da universidade, o processo para o vestibular de 2019 está em planejamento pela diretoria acadêmica. “Está em estudo a possibilidade de implantação de novos cursos e polos”. Em Americana, no vestibular de 2018 foram oferecidas 200 vagas em engenharia de computação, engenharia de produção, pedagogia e matemática.