Univesp abre quatro vagas para contratação em Americana

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, informa que estão abertas as inscrições para Processo Seletivo Simplificado de Contratação por tempo determinado, de pessoa física, para supervisor a distância e mediador de ensino presencial para atuar nos cursos de Graduação na modalidade EAD (Educação à distância).

Foto: Divulgação

Para o polo de Americana são oferecidas quatro vagas nas seguintes áreas: Engenharia da Computação (1 vaga), Engenharia de Produção (1 vaga), Licenciatura em matemática (1 vaga) e Pedagogia (1 vaga).

No total, em todos polos da Univesp haverá a contratação de 94 supervisores a distância e 1.100 mediadores de ensino presencial por tempo determinado, responsáveis pelo acompanhamento e monitoramento dos cursos de graduação, por meio de processo seletivo simplificado classificatório.

As inscrições podem ser feitas das 8h às 23h até o dia 17 de junho, mediante preenchimento do formulário eletrônico disponível no site da Univesp. No link tem informações sobre contratação, salário, formação requerida, etc.

A Prefeitura de Americana e a Univesp realizaram no 28 de fevereiro e 1º de março deste ano as aulas inaugurais para os 200 alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Engenharia de Produção e Engenharia de Computação. As atividades do polo de Americana no Ciep Cidade Jardim (Rua das Hortênsias, 1555).

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.