Unitika fecha as portas e demite cerca de 300 funcionários

A Unitika do Brasil Indústria Têxtil, em Americana, anunciou nesta segunda-feira (26) o fechamento da fábrica e a demissão de todos os funcionários. A informação é do Sindicato dos Têxteis de Americana. A unidade tem cerca de 300 funcionários, na avaliação da entidade.

De acordo com a assessoria de imprensa do sindicato, a empresa pediu uma reunião com o sindicato para as 14h30. O presidente do sindicato, Antônio Martins, insistiu para saber o assunto e a empresa informou que era para anunciar o fechamento e as demissões.

A notícia pegou o sindicato de surpresa. De acordo com a assessoria de imprensa, não havia queixas sobre atrasos de pagamento ou outros problemas. Em 2016, a empresa fechou um turno e demitiu 100 pessoas.