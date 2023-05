Unisal recebe palestra de embaixadora brasileira nesta quinta-feira

Irene Vida Gala é subchefe do escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores; evento é gratuito

O Campus de Americana da Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) recebe, nesta quinta-feira (4), às 19h, uma palestra da embaixadora Irene Vida Gala, subchefe do escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores. O evento é aberto ao público externo e tem participação gratuita.

Irene irá abordar as relações entre Brasil e países africanos, além de falar sobre as ações afirmativas como parte do processo político e das relações exteriores. Em seus 38 anos de carreira, a embaixadora já atuou em países da África, no consulado do Brasil em Roma e na Missão do Brasil na ONU (Organização das Nações Unidas).

Entre 2011 e 2017, Irene Vida Gala foi embaixadora em Gana. Desde janeiro deste ano, é presidente da Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras. Entre suas publicações, está o livro “Política Externa como Ação Afirmativa”, lançado em 2019, que analisa o período do primeiro governo Lula, entre 2003 e 2006.

“Para nós, é motivo de muito orgulho receber a embaixadora como convidada e permitir que tanto os nossos alunos quanto o público externo possam assistir à palestra e discutir temática tão importante. É uma forma de a instituição colocar-se a serviço do bem comum”, afirma o coordenador de pastoral da Unisal e responsável pelo evento, Robert Nascimento.

Palestra com a embaixadora Irene Vida Gala

Data: 04/05/2023, às 19h

Local: Unisal, Campus Maria Auxiliadora – Avenida de Cillo, 3.500, Parque Universitário, Americana.