Unisal recebe feira de carros solidária no domingo

O estacionamento do Campus Maria Auxiliadora do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), no Parque Universitário, em Americana, recebe neste domingo (12) o Lasanha Crew Meeting, evento voltado à exposição de carros.

Além do encontro entre colecionadores, a feira promoverá doação de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade.

O encontro acontecerá das 9 às 16 horas. Para entrar, é necessário doar 1 kg de alimento não perecível, enquanto aqueles que quiserem entrar como expositores deverão pagar uma taxa de R$ 10 e doar 1 kg de alimento.

A expectativa da organização é arrecadar uma tonelada ao longo do dia.

No evento serão reunidos carros antigos, turbos, rebaixados e modificados.

Além disso, o local contará com praça de alimentação e área kids, e sorteio de brindes. Para um dos organizadores, Daniel Rocha, mais conhecido por PX, a ideia é atrair um bom público e ajudar a quem precisa.

“A expectativa para domingo é encher o estacionamento do Unisal, fazer um domingo diferente, em família, porque a galera do carro é união. Além de arrecadar bastante alimento para doar ao próximo”, disse.

O evento ainda terá a presença de influenciadores do segmento, como Victor Pollak, Lincoln Rossi, Dan Projects, Kayo do Fluxo e Evandro 019.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.