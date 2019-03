Unisal promove debate a mulher do século 21

O Unisal (Centro Universitário Salesiano) promove nesta quinta-feira (7), em Americana, uma mesa-redonda para debater as conquistas, a violência e os desafios das mulheres no início do século 21. O evento terá início às 19h no Campus D. Bosco, sendo promovido pelos alunos do 7ª semestre do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da universidade.

Aberta ao público externo e interno da instituição, o debate lembra o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8, e contará com a participação de professoras do Unisal e de profissionais que atuam em áreas diretamente relacionadas aos direitos femininos. Foto: Divulgação

A professora Maria Vicente, do curso de Serviço Social, abordará a forma com que as mulheres são recebidas nas delegacias e nos hospitais, principalmente após sofrerem assédios ou serem violentadas. Já a professora Renata Siero, do curso de Pedagogia, vai falar sobre como a educação é decisiva para a igualdade entre homens e mulheres, além de como o tema é tratado nas escolas. A professora Mariângela Dias, do curso de Psicologia, discutirá as orientações psicológicas para a mulher vítima de violência. Também estarão presente as profissionais e professoras do curso de Moda Luciana Souza e Maria Alice Ximenes, que abordarão como a moda reforça preconceitos.

A vereadora Maria Giovanna Fortunato (PC do B) refletirá sobre os objetivos da luta feminista e os próximos passos. Por fim, a advogada Awdrey Kokol abordará as políticas públicas para o combate da violência e o acolhimento de vítimas.

De acordo com coordenador do curso de Publicidade e Propaganda e orientador dessa atividade, Duílio Fabbri Júnior, a ideia é permitir uma discussão que enriqueça a formação dos estudantes e aborde questões contemporâneas, que impactam o dia a dia do mercado de trabalho. “Temos a preocupação de formar profissionais que sejam éticos e conscientes. A discussão sobre os direitos das mulheres e sobre a importância do 8 de março é necessária, pois ela está diretamente relacionada às atitudes pessoais e profissionais, além do que é colocado em circulação nas mensagens elaboradas por profissionais de diferentes áreas”, explica.

O evento será realizado no Auditório Padre João Baldan, na Rua Dom Bosco, 100, Vila Santa Catarina, em Americana. A participação na mesa-redonda é gratuita e não é necessário inscrição prévia.

Com informações do Unisal.