Unisal oferece aulas gratuitas para o Enem

Programa é voltado para alunos matriculados no 3º ano do Ensino Médio de escolas da região

Os estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio, de escolas públicas e particulares da região, podem se inscrever, gratuitamente, para o curso preparatório “Desafio Enem 2022”, realizado pelo Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo). As inscrições seguem até a próxima terça-feira, dia 2, por este link.

As aulas serão presenciais, aos sábados, das 8h30 às 12h30, entre os dias 6 de agosto e 5 de novembro, na unidade Maria Auxiliadora, na Avenida Cillos. Ao ser selecionado, o aluno passa a estudar com professores especializados em vestibulares e no Enem, as disciplinas de linguagens, redação, matemática; ciências da natureza e ciências humanas.

“Com o objetivo de auxiliar estudantes a conseguirem um bom desempenho no Enem, o Unisal desenvolve o curso preparatório, para que os alunos aperfeiçoem a aprendizagem nas quatro áreas de conhecimento contempladas nas provas”, comentou a universidade ao LIBERAL.

Ao final das aulas, os estudantes vão participar de um simulado da prova do Enem e as cinco melhores notas ganharão bolsas de estudos no Unisal com até 100% de desconto, conforme a classificação.