Unisal demite professores de cursos de pós-graduação em Americana

O Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), que tem os câmpus Maria Auxiliadora e Dom Bosco em Americana, demitiu na última terça-feira (16) professores dos cursos de pós-graduação oferecidos nas duas unidades, além de encerrar o programa de mestrado em Educação.

Centro universitário mantém o campus Maria Auxiliadora na cidade – Foto: Divulgação / Unisal

De acordo com o Sinpro Campinas (Sindicato dos Professores de Campinas e Região), 34 profissionais teriam sido dispensados e, até esta sexta, ainda mais professores poderiam ser demitidos.

Para ter conhecimento oficialmente sobre a quantidade dos docentes dispensados pela instituição e o motivo da decisão, o sindicato encaminhou nesta quinta uma notificação extraoficial ao Unisal.

“Estamos muito preocupados, porque o Unisal é um patrimônio educacional de Americana. Então, vemos [as demissões] com muita preocupação, bem no fim de ano, em um ano difícil, em plena pandemia, que ainda não acabou. Repudiamos essas demissões”, disse a presidente do Sinpro Campinas, Conceição Fornasari.

O sindicato também disse ao LIBERAL que lamenta o encerramento do programa de mestrado em Educação. “O fechamento do programa é um ataque à produção da ciência, porque vemos uma instituição que não terá mais pesquisadores”, finalizou a presidente.

Outro lado

Em nota, o Unisal explicou que está em processo de reestruturação dos cursos oferecidos. “As adequações nas estratégias para acolher novos cursos ou ampliar as ofertas de cursos com maior procura são naturais dentro da instituição, o que inclui as mudanças no corpo docente”, justificou a instituição, que não confirmou o número de professores demitidos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Sobre a descontinuação do mestrado, a universidade disse que a decisão atende às demandas internas da instituição. “Entretanto, as atividades do programa serão mantidas até que todos os alunos matriculados estejam com suas qualificações e defesas concluídas”, finalizou a nota.