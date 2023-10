Unindo fé e celebração, Festa da Padroeira, no Zanaga, tem bingo e premiações

No ano passado, festa, que teve apoio do Grupo Liberal, atraiu milhares de visitantes à paróquia - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A 26ª edição da parte social da Festa da Padroeira, promovida pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Antônio Zanaga, em Americana, começa a ser realizada no próximo sábado (7). O mês contará com atrações musicais no dia de abertura e no dia 15. No dia 29, haverá ainda um evento especial de bingo e premiações.

Neste ano, a festa será realizada na parte interna da paróquia, que abrange os salões e o pátio da igreja. O local tem capacidade para receber duas mil pessoas e, por conta disso, a organização tem a expectativa de um grande público participando da festividade. Para o padre Johnny Artur dos Santos, a celebração social está ligada à religiosa.

“Aqui é uma comunidade que se reúne para honrar e agradecer a mãe de Jesus. Da festa litúrgica e religiosa, afinal é o que move tudo, também se desemboca na festa social porque as coisas estão juntas”, disse o padre. Durante os dias de Festa da Padroeira, o local terá seguranças profissionais contratados para garantir o bem-estar dos fiéis.

Os dias de celebração

– 7 de outubro (sábado), a partir das 19h: quermesse, show e bingos

– 11 de outubro (quarta-feira): bolo da padroeira (benção e entrega a partir das 18h)

– 21 de outubro (sábado), a partir das 19h: quermesse, show e bingos

– 29 de outubro (domingo), a partir das 9h: Show de Prêmios

O padre Johnny Artur, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Zanaga – Foto: Claudeci Junior/Liberal

No dia 29, será realizado o “Show de Prêmios”, com o tradicional bingo que proporcionará premiações em dinheiro. Para esse dia, a rua será fechada e a festa se estenderá para além dos limites da paróquia. Por conta disso, a capacidade de público aumenta para cerca de quatro mil pessoas. Os fiéis que forem de carro terão de estacionar nos arredores, pois a igreja ainda não dispõe de estacionamento.

O mecânico de manutenção Joel Ferreira se dedica há mais de uma década à comissão da festa. Segundo ele, o dia do “bingão” será o mais movimentado dos eventos sociais.

“O bingão será o dia de maior público, pois será dentro do salão e também teremos barracas nas duas ruas para comportar todo mundo. O povo gosta do Show de Prêmios, de arriscar a sorte”, comentou.

As receitas arrecadadas com a Festa da Padroeira são revertidas para a preservação e desenvolvimento da paróquia, assim como para as ações sociais, conforme explica o padre Johnny. “As quermesses ajudam nas obras da paróquia, sejam de melhorias, sejam de assistencialismo também”, disse.

Nas ações de assistencialismo da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, são beneficiadas as pastorais da Criança, dos Vicentinos e da Saúde. A igreja utiliza o valor arrecadado para completar as doações de cestas básicas vindas dos fiéis.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle