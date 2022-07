Unimed Santa Bárbara e Americana abre processo para selecionar 55 médicos

As vagas são para 26 especialidades em 10 áreas para atendimento nas cidades de Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Nova Odessa

O Hospital Unimed em Americana - Foto: Divulgação

A Unimed Santa Bárbara e Americana abriu um processo para selecionar 55 médicos para atuar como cooperados. São vagas para 26 especialidades em 10 áreas para atendimento nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

Segundo a Unimed, os médicos interessados em participar do processo seletivo precisam estar inscritos no CRM (Conselho Regional de Medicina), possuir Registro de Qualificação de Especialista (RQE) emitido pelo conselho, concordar e preencher os requisitos do estatuto social da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, entre outros critérios.

A seleção dos candidatos para preenchimento das vagas será realizada em três fases: prova escrita objetiva, entrevista e realização de curso de cooperativismo seguida de avaliação documental. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de agosto, no valor de R$ 548, pelo site tekyou.com.br, onde também está disponível o edital completo.

ESPECIALIDADES VAGAS Alergia e imunologia 1 Anestesiologia 1 Cardiologia 1 Cirurgia de cabeça e pescoço 2 Cirurgia geral 1 Cirurgia oncológica 1 Cirurgia torácica 1 Clínica médica 2 Dermatologia 3 Endocrinologia e metabologia 3 Endoscopia digestiva + CPRE 1 Gastroenterologia 1 Geriatria 2 Ginecologia e obstetrícia 1 Ginecologia – patologia cervical 1 Hematologia e hemoterapia 1 Mastologia 1 Medicina de família e comunidade 2 Neurologia 3 Nutrologia 1 Oftalmologia 1 Pediatria 3 Pneumologia 1 Psiquiatria 3 Radiologia e diagnóstico por imagem 1 Reumatologia 2