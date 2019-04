Unidade de Educação Ambiental faz ação no São Roque

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana, por meio da Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, realizou nesta segunda-feira (22), uma ação no Jardim São Roque, nas imediações da Rua Xingu, envolvendo comerciantes locais.

O objetivo da ação foi sensibilizar a população e divulgar o plantio de mudas no bairro no dia 30 de abril, às 8 horas. Foram fixados cartazes reforçando a importância da arborização urbana e distribuição de cartões sementes. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Foi realizado também com os comerciantes um questionário sobre cuidados com o meio ambiente e apresentação do projeto do jardim, que está sendo desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente, Casa da Criança Juriti e Escola Estadual Professor Marcelino Tombi.

Nesta terça-feira (23), alunos e professores da Casa da Criança Juriti irão fazer no restante do bairro um trabalho de divulgação sobre o plantio. O mutirão será aberto ao público e os interessados podem fazer a inscrição na Unidade de Educação Ambiental e Planejamento pelo telefone (19) 3471-7770 ou ainda pelo e-mail publicidade.sma@americana.sp.gov.br.

