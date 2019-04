Unidade de Aprovação de Projetos começa na segunda

A Unidade de Aprovação de Projetos, ligada à Secretaria de Planejamento de Americana, inicia o atendimento ao público ao meio-dia da próxima segunda-feira (15). A prefeitura está realizando uma reestruturação no sistema de aprovação de projetos e expedição de habite-se, que a partir desta data ficará sob responsabilidade da nova unidade.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Com a alteração, os serviços de análise de projetos e concessão de licenças para edificações, expedição de alvarás de construção, habite-se, alvarás de utilização, alvarás e certidões de demolição, aprovação de projetos ou planos de parcelamento e aproveitamento do solo para fins urbanos, deixarão de ser examinados pela Unidade de Serviços Urbanos.

Este setor continuará com as demandas relacionadas à posturas municipais, como fiscalizações de limpezas de terrenos baldios, muros, passeio público e alvarás de funcionamento. A nova unidade funcionará numa sala anexa à Secretaria de Planejamento, no Paço Municipal.