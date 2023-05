Unidade da Vivarq Telhanorte deve gerar 100 empregos em Americana

A Telhanorte, que atua no ramo de material de construção, amplia sua operação e lança em Americana a Vivarq Telhanorte, uma bandeira boutique da marca focada no público de profissionais do segmento. A primeira unidade nessa modalidade será inaugurada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1.385, na Vila Israel, no dia 2 de junho.

A unidade vai gerar 100 empregos diretos e indiretos. O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira, pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

Nova loja fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima – Foto: Divulgação

De acordo com a empresa, a loja contará com atendimento especializado, produtos premium e suporte durante toda a jornada do arquiteto ou designer de interiores. A unidade tem 593 m² de área de vendas, com um mix de produtos composto por mais de 5 mil itens expostos e acesso a todos os itens comercializados pela marca com foco em acabamento.

O prefeito recebeu representantes da empresa no gabinete, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e do secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Empreendimento foi anunciado durante reunião nesta sexta-feira, na sede da Prefeitura de Americana – Foto: Secom / Divulgação

Participaram da reunião Jorge Caire Netto, representando o diretor comercial da empresa; o diretor de marketing e e-commerce, Rafael Paulino; o gerente de expansão, Juliano Hernandez; além de Stéphanie Durante e Lucas Hanchuk, da equipe de marketing da Telhanorte.

“Americana tem atraído muitas empresas nesses últimos dois anos e isso ocorre porque nossa cidade tem se mostrado um local fértil para quem busca investir e crescer. Agradecemos à Telhanorte por escolher e apostar em Americana, tenho certeza que o novo empreendimento será um sucesso, gerando emprego e renda para o município”, afirmou Chico.

NOVO CONCEITO

Segundo a Telhanorte, a unidade contempla três pilares no segmento: o setor de acabamentos, entre louças, metais, pisos e revestimentos; a possibilidade de expansão a curto prazo, pois são lojas que não dependem de espaço para estoque; e o fato de ser um modelo aproxima a empresa do público especificador, como arquitetos e decoradores.