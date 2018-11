Único local de provas em Americana, FAM recebe 4,5 mil para o Enem

Foto: Faculdade de Americana - Divulgação

A FAM (Faculdade de Americana) recebeu cerca de 4,5 mil candidatos para a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), na tarde deste domingo (4). Em Americana, a instituição foi o único local de prova. Neste primeiro dia de prova, os candidatos realizaram as questões de linguagens, ciências humanas e a redação. A duração total do exame é de 5h30. No próximo domingo (11), as provas serão de química, física e biologia.

A Faculdade de Americana recepcionou os candidatos com um espaço para relaxar antes do início da prova, com massagens realizadas pelas alunas do Técnico em Estética da FAM, e também realizou a distribuição gratuita de água, sorvetes, barras de cereal e canetas.

Os primeiros alunos começaram a chegar por volta das 10h da manhã. Matheus Maneu, 17 anos, é estudante em Americana e chegou cedo para evitar problemas. “Achei melhor sair mais cedo, pois sempre tem bastante gente. Me preparei bem e agora é fazer a prova”, disse.

“Estou um pouco nervosa, mas a massagem me ajudou a acalmar um pouco”, disse Cynara Lacerda, que também tem 17 anos.

Outros acabaram chegando no horário, mas não estavam com documentação exigida para a realização da prova. Este foi o caso de Leonardo Sertorio, que perdeu o documento de identidade. “Não fiz o boletim de ocorrência por perder o RG e acabei perdendo a prova. A sensação não consigo explicar. É ruim porque não vou conseguir alguns benefícios nas faculdades por não ter feito o Enem”, comentou. Foto: Faculdade de Americana - Divulgação.JPG

FANTASIADO. O professor de técnicas de redação Pedro Panhoca, 32 anos, chegou fantasiado de gladiador e pronto para fazer a redação. “Sempre venho para ver como está a prova e também me testar e mostrar aos meus alunos pontos positivos e negativos na hora de fazer o Enem. É uma forma também de incentivar os alunos”, disse.

O tema da redação foi “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”.

Ana Paula Batistini, 19 anos, considerou as questões e o tema da redação complexos. “Achei bem difícil”, reforçou. Já Vinicius Linhares, 17 anos, fez a prova pela primeira vez e considerou o tema da redação coerente. “Está em nosso dia a dia, achei bem relevante. Agora é esperar a próxima prova”, disse.

Para o gerente comercial e marketing FAM, Eryvelton Baldin, a recepção aos candidatos é crucial nesse momento importante na vida acadêmica do jovem. “Para a FAM é um momento de exercer o seu papel de responsabilidade social contribuindo com a formação da futura geração de universitários”, disse.