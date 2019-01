Único abrigo para mulheres não tem vagas

O Lar da Mãe Esperança, único abrigo de Americana que acolhe mulheres em vulnerabilidade social ou vítimas da violência doméstica, está sem vagas. O local tem capacidade para atender 20 pessoas, mas está com 22. Apenas em janeiro foram oito acolhimentos. Nos últimos sete anos é a primeira vez que a instituição ultrapassa sua capacidade. Sem espaço físico, a entidade já comunicou a prefeitura sobre a limitação.

Segundo a coordenadora Cristiane Prezzotto Assunção, as mulheres chegam ao Lar da Mãe Esperança encaminhadas pelo Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). São vítimas de violência doméstica e abandono, muitas vezes acompanhadas pelos filhos. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Das 22 pessoas residindo na instituição atualmente, dez são mulheres e doze crianças. Das dez mulheres, três foram vítimas de violência doméstica, sendo duas com medidas restritivas. Entre as acolhidas também há uma gestante de seis meses que morava na rua.

“Fechamos o ano passado com vagas, mas tivemos uma demanda muito grande em janeiro e a capacidade acabou ultrapassada. Não sabemos o que aconteceu para dar tanta procura”, explicou a coordenadora. Ela destaca que o tempo máximo de permanência no local é de até dois anos, mas os casos são reavaliados diariamente.

O desacolhimento acontece quando as mulheres conseguem autonomia para administrar a própria vida e não apresentam mais a necessidade de serem acolhidas.

Durante quase três décadas, o Lar da Mãe Esperança atendeu apenas gestantes precisando de abrigo, mas alterou a nomenclatura e ampliou seu universo de acolhimento, mas sempre com foco na mulher.

O local deixou de atender pelo sistema de “portas abertas” (quando acolhia as mulheres que o procuravam de forma espontânea) e passou a receber somente mulheres encaminhas pela triagem do Creas. O órgão é ligado à prefeitura. Para o secretário de Ação Social, Ailton Gonçalves Dias, o pico de demanda ocorrido em janeiro “foi algo pontual” e “já na próxima semana a situação voltará ao normal”.

Ele ressalta que desde que a entidade vem atuando como parceira da prefeitura, o número de vagas tem sido suficiente para atender a demanda. Ele não relaciona a alta procura com o fechamento no ano passado do CAM (Centro de Atendimento ao Migrante), órgão que fazia a triagem e oferecia abrigo aos moradores de rua. “A maioria dos assistidos pelo CAM eram homens”, argumenta.