União Brasil anuncia engenheiro Ricardo Pascote como candidato à Prefeitura de Americana

Esse é o terceiro nome confirmado no pleito eleitoral; com apoio de Omar Najar e Vanderlei Macris, coligação será formada por MDB, PP, PSDB e Cidadania

O União Brasil anunciou em coletiva realizada na noite desta quinta-feira (25), no Edifício Jardins, no Jardim Girassol, o engenheiro e empresário do setor imobiliário Ricardo Pascote como candidato à Prefeitura de Americana em 2025. Ele é o terceiro nome confirmado no pleito eleitoral deste ano, agendado para 6 de outubro, e terá o apoio do ex-prefeito Omar Najar e do ex-deputado Vanderlei Macris.

Conforme o LIBERAL noticiou na última terça (23), o União Brasil estudava lançar um concorrente ao cargo máximo Executivo americanense. A situação foi confirmada pelo presidente do diretório local do partido, Eduardo Guastalli. Além da sigla, a coligação será formada por MDB, PP, PSDB e Cidadania.

Ricardo Pascote será candidato a prefeito em Americana – Foto: Arquivo / Liberal

Segundo apurou a reportagem, o nome de Pascote vinha sendo cogitado desde a semana passada e integrantes de campanhas de outras candidaturas sabiam desse movimento.

Além disso, a coligação poderá impulsionar algumas figuras conhecidas da política de Americana e que, provavelmente, sairão como candidatas à Câmara, como o ex-vereador Rafael Macris (PP) e os atuais parlamentares Dr. Daniel (PP) e Nathália Camargo (PP).

Natural de Campinas, Pascote tem 63 anos e é mestre em Engenharia de Produção pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba). Atua profissionalmente como consultor em desenvolvimento de projetos de geração de energia, especialmente na produção de óleos vegetais como matéria prima para a produção do biodiesel, e é empresário do setor imobiliário.

Evento realizado na noite desta quinta-feira – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

Engenheiro é o terceiro nome confirmado nas eleições

Além de Pascote, a eleição para prefeito de Americana tem outros dois nomes confirmados: Chico Sardelli (PL), que tenta a reeleição; e a ex-vereadora e sanitarista Maria Giovana Fortunato (PDT), que já disputou o pleito em 2020 e foi segunda colocada.

Outro nome que tem sido cogitado para a corrida eleitoral é o do ex-parlamentar Renato Martins (Republicanos). Porém, o advogado tem enfrentado resistência dentro do seu próprio partido.

Vagner Malheiros (Novo) e Adriano de Oliveira (Psol) confirmaram que não disputarão o cargo máximo do Executivo americanense. Ao LIBERAL, Malheiros disse que se dedicará a uma pós-graduação em Direito Eleitoral e Adriano criticou a desorganização de sua sigla e afirmou que, possivelmente, o Psol não terá chapa de vereadores e nem candidato a prefeito.

Nesta sexta, a executiva municipal do Psol rebateu a afirmação de Adriano. Disse que o partido está regular e terá, sim, chapa de vereadores, ainda que enxuta. Também afirmou que Adriano não participa das atividades da legenda praticamente desde 2020.