Unacon tem consulta e quimio agendadas para o primeiro dia

A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) já tem consulta de oncologia clínica e sessão de quimioterapia agendadas para o primeiro dia de atendimento da unidade, nesta quarta-feira.

Conforme o LIBERAL noticiou no último sábado, o centro oncológico começa a funcionar antes mesmo de sua inauguração oficial. A cerimônia estava prevista para esta terça, mas foi adiada devido ao fato de o prefeito Chico Sardelli (PV) ter testado positivo para Covid-19 na última sexta.

Segundo a prefeitura, uma nova data será agendada pelo governo estadual, uma vez que a solenidade deve contar com a presença do governador Rodrigo Garcia (PSDB). A expectativa, no entanto, é que o evento aconteça no próximo dia 18.

Centro oncológico deve realizar anualmente 4.240 sessões de quimioterapia – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

De acordo com a administração, os atendimentos na Unacon são agendados por meio da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

Até esta segunda, havia uma consulta e uma sessão de quimioterapia marcadas para amanhã. Há vaga, no entanto, para outras sete consultas nesse dia. Também há sete vagas para quinta e oito para sexta. O número de vagas aumentará gradativamente.

Atualmente em isolamento, Chico classifica a Unacon como a maior “obra social” de Americana de todos os tempos. “É com muita alegria que vamos iniciar os serviços na Unacon, pois apenas quem realiza tratamento em outra cidade sabe da importância de ser atendido perto de casa. Americana agora tem atendimento contra o câncer e esse é um marco histórico, sem dúvida nenhuma”, afirmou o prefeito, via assessoria.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O centro oncológico deve realizar, anualmente, 4.240 sessões de quimioterapia e 520 procedimentos cirúrgicos. Os custos estão sob responsabilidade do governo estadual, que vai destinar R$ 5,5 milhões por ano para a unidade, construída por meio de parcerias firmadas entre a prefeitura e a iniciativa privada.

Além de Americana, a Unacon vai receber pacientes de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. O local vai oferecer quimioterapia e cirurgias para as áreas de ginecologia, urologia, mastologia e cirurgia geral.