Unacon passará por ampliação para aumentar capacidade de atendimento em Americana

A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana passará por ampliação para aumentar a capacidade de atendimento.

A informação foi confirmada pela prefeitura nesta semana, após questionamento do LIBERAL, e a obra de R$ 200 mil será realizada pela empresa Cipla Serviços e Empreendimentos Imobiliários, como contrapartida para construção de um residencial no Jardim da Balsa.

Número de consultórios será ampliado, de acordo com a administração – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Segundo a administração, o número de consultórios será aumentado para abrigar a equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta – todos os pacientes passam por esses profissionais ao dar entrada na unidade.

Além disso, o espaço administrativo será ampliado para possibilitar reuniões e arquivamento de prontuários.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A expansão será feita no mesmo prédio onde hoje funciona a Unacon, anexo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, e tem valor estimado em R$ 200 mil.

À reportagem, o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, explicou que o aumento de capacidade é necessário porque o atual número de consultórios não é suficiente, o que faz com que a equipe tenha de revezar as salas.

“Basicamente, com essa ampliação a gente dá mais humanização tanto no apoio administrativo quanto no suporte da equipe multidisciplinar. Então, traz mais tranquilidade e individualidade ao atendimento dos pacientes”, comentou Danilo.

Até julho de 2024, a unidade realizou 37,2 mil atendimentos, além de 9,8 mil consultas oncológicas e 994 cirurgias.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A obra será feita pela Cipla como contrapartida pela edificação do Residencial Jardim Éden 2, com 402 mil m² e 702 lotes, em uma gleba no Jardim da Balsa.

Praças

Além disso, duas praças com espaços infantis e para pets terão de ser feitas como compensações por projetos imobiliários, conforme estudos de impacto de vizinhança. A primeira também será na Balsa, no valor de R$ 300 mil, e integra o mesmo empreendimento da Cipla.

Já a segunda, no montante de R$ 700 mil, faz parte do projeto do Condomínio Residencial Maritacas, da Labutare Construtora e Incorporadora, que será construído em duas glebas na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, na região da Praia dos Namorados, e terá 220 casas em 31,9 mil m².