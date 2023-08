Equipe técnica do Ministério da Saúde aprovou solicitação do município para habilitação da unidade, segundo a prefeitura

A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana passará a contar com um aporte de R$ 5,5 milhões por ano do governo federal. Segundo a prefeitura, a equipe técnica do Ministério da Saúde já aprovou a solicitação do município para habilitação da unidade.

Dessa forma, o centro de oncologia está apto a receber recursos da União. No entanto, ainda faltam trâmites burocráticos para que a Unacon esteja, de fato, habilitada.

Unacon, o Centro de Oncologia de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Só depois, a unidade terá acesso à verba para o custeio de suas atividades. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, durante entrega da reforma do Centro de Especialidades Odontológicas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Atualmente, temos um valor de custeio de aproximadamente R$ 500 mil por mês, que é mantido pelo município juntamente com o Governo do Estado. Com a Unacon habilitada, ela será 100% custeada com recurso do governo federal, permitindo ao município outros investimentos”, disse.

Ele estima que todos os procedimentos para habilitação devem ser finalizados dentro dos próximos três meses.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“A área técnica do Ministério da Saúde está dizendo que a nossa Unacon cumpre todos os requisitos ministerial. Ou seja, agora não existe mais nenhum empecilho para que nós sejamos habilitados pelo Ministério da Saúde. Agora, é questão de tempo.”

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

MEDICAMENTOS.

Além do repasse financeiro, a Unacon receberá, após a habilitação, todos os medicamentos de alto custo do Ministério da Saúde. “Nós temos remédios de alto custo na quimioterapia que passam de R$ 10 mil”, ressalta Danilo.

A habilitação, de acordo com o secretário, também vai abrir margem para uma ampliação no atendimento. “Mas é interessante salientar que, mesmo com o atendimento de hoje, nós não temos mais fila de espera para o que nós atendemos aqui em Americana, ou seja, para a nossa referência de oncologia.”

Conforme o LIBERAL noticiou em junho, a prefeitura pretende implantar um centro de radioterapia na Unacon e ampliar a estrutura da unidade, medidas que só seriam possíveis após a habilitação.