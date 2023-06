Unacon completa um ano com 3,5 mil consultas e 239 cirurgias

Menina dos olhos do prefeito Chico Sardelli (PV), a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana completou um ano de inauguração no último domingo (18). Nesse período, a unidade, que cuida de pacientes com câncer, realizou 3.514 consultas (dados até 25 de maio) e 239 cirurgias (até abril).

De junho de 2022 a abril de 2023, também houve 1.469 procedimentos como curativos, coleta de exames e transfusão. Os números foram informados pela prefeitura nesta sexta-feira, em resposta ao LIBERAL.

Imóvel foi estruturado com apoio da iniciativa privada – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“A Unacon é um divisor de águas na história da saúde em Americana, uma conquista que temos muito orgulho, porque traz dignidade aos pacientes oncológicos da nossa cidade, oferecendo a elas um tratamento de qualidade, pertinho de casa”, disse Chico.

O espaço funciona desde 8 de junho de 2022, mas a cerimônia de inauguração ocorreu dez dias depois, com a presença do então governador, Rodrigo Garcia. Na ocasião, ele citou o combate ao câncer como uma demanda prioritária do governo estadual.

A Unacon, chamada de Centro Oncológico de Americana, foi estruturada por meio de apoio da iniciativa privada, que injetou pelo menos R$ 1 milhão no imóvel, localizado ao lado do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Desde o início, o Estado custeia as despesas relacionadas à manutenção das atividades desempenhadas no local. Os repasses do Governo de São Paulo são realizados por meio de convênio firmado com a prefeitura. O acordo teve intermédio do então deputado federal Vanderlei Macris.

Neste ano, o espaço passou a ser administrado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) contratada pelo governo Chico.

Segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde já pleiteou a habilitação da unidade junto ao Ministério da Saúde, para que, assim, possa também receber os recursos federais referentes aos serviços prestados.

“Para isso, a pasta já reuniu e encaminhou todas as documentações necessárias e, agora, aguarda a manifestação do órgão federal. A perspectiva é de que no próximo ano os serviços sejam ampliados, considerando a alta demanda existente”, comunicou a administração municipal.